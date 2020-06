Roma: furto da 90mila euro a società bus turistici, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono stat arrestate dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Centro, per il furto commesso nella notte del 18 settembre 2019, presso gli uffici della sede legale di una nota società di autobus turistici in Via Nazionale a Roma. L'operazione portata a compimento questa mattina è stata denominata "Big Bus" e giunge al termine di sei mesi di indagini condotte dai carabinieri che hanno permesso al Gip del tribunale di Roma di emettere ordinanze di misure cautelari nei confronti di 4 italiani indagati per il reato di furto in concorso. Le quattro persone, secondo le risultanze investigative, sono gli autori del colpo alla sede dell'azienda compiuto forzando la porta d'ingresso. Con la fiamma ossidrica sono state scardinate le due casseforti installate all’interno degli uffici della società, dalle quali sono stati asportati 90.000 mila euro, frutto di diverse settimane di attività lavorativa. I carabinieri sono giunti alla loro identificazione mediante attività dinamiche, esame dei tabulati di traffico telefonico, analisi delle immagini di video sorveglianza e dei profili social network, nonché perquisizioni e sequestri di arnesi ed apparecchiature atte allo scasso, indumenti e telefoni cellulari utilizzati dai malfattori. I militari sono riusciti a documentare e cristallizzare tutte le diverse fasi dell’attività delittuosa, dai sopralluoghi alla fase di condotta sino alla fuga con la refurtiva, nonché a documentare in maniera appropriata i ruoli rivestiti da ciascuno dei 4 soggetti indagati, tutti navigati “cassettari” romani, capeggiati da Y.D., già militante di movimenti di estrema destra romana e già noto alle cronache per essere aver capeggiato la protesta contro il centro di accoglienza di via del Frantoio a Tiburtino III nell’agosto del 2017. L’autorità giudiziaria, concordando pienamente con le risultanze investigative, valutati i gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri, ha emesso un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di tutti e quattro i soggetti indagati – 1 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. (Rer)