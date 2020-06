Germania: da oggi disponibile app governo per monitoraggio contagi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile da oggi l'applicazione del governo tedesco per il monitoraggio dei contagi da coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'app può essere scaricata sugli smartphone da questa notte, ma diverrà pienamente operativa dopo la presentazione ufficiale da parte del governo federale, che si terrà in mattinata. Il dispositivo ha lo scopo di consentire il tracciamento dei contatti delle persone infette da Sars-Cov2 e quindi abbreviare le catene di infezione. L'esecutivo del cancelliere Angela Merkel sta promuovendo l'impiego dell'app, anche con la promessa di un'elevata protezione dei dati personali per gli utenti. Non vi è alcun obbligo di scaricare l'applicazione, il cui utilizzo è del tutto volontario. Le informazioni non verranno raccolte in un archivio centrale, come inizialmente previsto, ma soltanto sugli smartphone.“Questa app è la più sicura possibile”, ha dichiarato il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun. I medici sostengono l'impiego dell'app, definita “uno strumento molto utile” dal presidente dell'Associazione medica tedesca (Baek), Klaus Reinhardt. L'applicazione “semplifica l'identificazione delle catene di infezione, ma consente anche di adottare misure di prevenzione personali, sottoponendosi al test” per il coronavirus, ha detto Reihardt. Come evidenziato dal presidente della Baek, “naturalmente, l'app funziona solo se viene scaricata da quante più persone possibile”. Reinhardt ha aggiunto che il dispositivo “avrebbe un impatto ancora migliore se potesse funzionare in modo transfrontaliero in Europa”. Con un costo di circa 20 milioni di euro, l'app è stata sviluppata dalle imprese informatiche tedesche Sap e T-Systems, parte del gruppo per le telecomunicazioni Deutsche Telekom. (Geb)