Cina: coronavirus, 29 comunità di Pechino isolate dalle autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha sottoposto a isolamento sanitario 29 comunità, nel tentativo di arginare il focolaio di Covid-19 ricondotto al mercato di Xinfadi, nel distretto meridionale di Fengtai. Oggi le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato altri 27 casi confermati nella capitale, portando a 106 il numero totale di casi. Nove distretti su undici a Pechino hanno segnalato casi confermati, e il distretto di Fengtai risulta essere la zona più colpita. "La situazione epidemica di infezioni a grappolo legate al mercato Xinfadi nel distretto di Fengtai di Pechino è estremamente grave", ha avvertito la commissione di esperti incaricata del contrasto all'epidemia dall'amministrazione di Pechino. "Dobbiamo prendere la prevenzione e il controllo dell'epidemia come il compito più importante e urgente al momento [...] e adottando misure più decisive e rigorose per contenere l'epidemia", hanno affermato i funzionari. La municipalità di Pechino lancerà una campagna di ispezione e sanificazione di mercati all'ingrosso, mercati di ortaggi, ristoranti e mense estesa all'intero perimetro della capitale. I venditori e gli operatori aziendali saranno tutti sottoposti a test dell'acido nucleico. Il mercato di Hongta Tiantao nel distretto di Xicheng a Pechino, è l'ultimo mercato locale interessato dall'emergenza sanitaria, col conseguente blocco e l'isolamento di sette comunità vicine. In precedenza, dieci comunità vicino al mercato alimentare orientale di Yuquan, nel distretto di Haidian, e 11 comunità vicino al mercato di Xinfadi erano state isolate, nel tentativo di frenare la diffusione del virus. (segue) (Cip)