Cina: coronavirus, 29 comunità di Pechino isolate dalle autorità (2)

- Il governo municipale ha richiesto che le persone ad alto rischio di esposizione alla Covid-19 non lascino Pechino, e coloro che sono partiti dovrebbero rivolgersi alle autorità locali. Da ieri, lunedì 15 giugno, è vietato ai taxi lasciare la capitale. Tre province - Liaoning, Hebei e Sichuan - hanno riportato ulteriori casi di Covid-19 a causa di stretti contatti con le infezioni di Pechino. Molte città hanno avvertito i residenti locali di non recarsi a Pechino. Tongliao, nella Mongolia interna, richiede che le persone provenienti da Pechino siano sottoposte a test e quarantena per 14 giorni. La città cinese nord-orientale di Daqing sta imponendo una quarantena di 21 giorni sulle persone che tornano da Pechino. Pechino sta conducendo test dell'acido nucleico su larga scala, in particolare per le persone che sono state al mercato di Xinfadi, con quasi 100 centri di test per l'acido nucleico pronti con una capacità giornaliera fino a 90 mila persone. "I prossimi tre giorni saranno cruciali per Pechino per frenare l'epidemia mentre le persone infette dal coronavirus iniziano a mostrare sintomi", ha dichiarato Wu Zunyou, epidemiologo presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). I primi casi a Pechino sono stati probabilmente infettati da coronavirus verso la fine di maggio, ha detto. (Cip)