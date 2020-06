Polonia-Germania: incontro tra ministri Esteri oggi a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Germania e Polonia, rispettivamente Heiko Maas e Jacek Czaputowicz, si incontrano oggi a Varsavia al fine di discutere del contrasto alla pandemia di coronavirus e di questioni di politica europea, in vista della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania assumerà il primo luglio prossimo per il semestre successivo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Maas e Czaputowicz potrebbero affrontare anche la questione della riduzione delle forze degli Stati Uniti di stanza in Germania da 34.500 a 25 mila effettivi, annunciata da Trump nella giornata di ieri, 15 giugno. La Polonia auspica, infatti, che il contingente degli Usa sul proprio territorio venga aumentato dalle attuali 5.000 unità di personale. Tuttavia, secondo il governo di Varsavia, ciò “non dovrebbe avvenire a scapito del numero di truppe statunitensi in Germania”. Maas e Czaputowicz potrebbero discutere anche della richiesta di riparazioni per la seconda guerra mondiale avanzata dalla Polonia alla Germania, questione che il governo tedesco considera chiusa. (Geb)