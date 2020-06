Germania: presidente Bafin Hufeld mette in guardia da impatto crisi su bilanci banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), Felix Hufeld, ha messo in guardia dalle conseguenze della crisi del coronavirus per le banche. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Hufeld ha affermato che la crisi “non ha ancora colpito i bilanci” degli istituti di credito “a piena forza”. Le banche devono, quindi, aspettarsi insolvenze sui prestiti, “probabilmente a più riprese”. Secondo il presidente del Bafin, inoltre, “non bisogna dimenticare che la crisi “sta esacerbando i problemi precedentemente affronti dagli istituti di credito più deboli”. Il settore bancario è “più resistente” rispetto alle condizioni in cui si trovava all'avvio della crisi finanziaria, “ma non è invulnerabile”. A tal riguardo, Hufeld ha osservato: “Coronavirus o no, non affermerei mai che nessuna banca uscirà dal mercato, è sempre successo e accadrà sempre”. (Geb)