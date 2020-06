Energia: Russia-Italia, Gazprom avvia arbitrato con Eni su contratti gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom ha avviato una procedura d’arbitrato con l'italiana Eni per disaccordi relativi all'interpretazione delle disposizioni dei contratti di fornitura di gas naturale. Lo ha reso noto in un comunicato la società di stato russa. "Il 10 gennaio 2020, Gazprom Export ha inviato a Eni un avviso sull'avvio di un procedimento arbitrale a causa di disaccordi fra le parti in merito all'interpretazione delle disposizioni dei contratti di fornitura di gas naturale. L'11 febbraio 2020 è stata ricevuta una risposta alla notifica dai rappresentanti di Eni", si legge nel comunicato di Gazprom. Attualmente, le parti stanno concordando chi presiederà il tribunale arbitrale che prenderà in considerazione la controversia. Eni è il principale partner di Gazprom nel mercato italiano. La compagnia russa fornisce gas naturale sulla base di tre contratti a lungo termine. Nel primo trimestre del 2020, Gazprom ha consegnato 4.069 miliardi di metri cubi di gas in Italia.(Rum)