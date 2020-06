Indonesia: governo prevede contrazione pil del 3,1 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’Indonesia dovrebbe subire una contrazione del 3,1 per cento annuo nel secondo trimestre del 2020, a causa dell’indebolimento dell’attività economica causata dalle misure di contenimento del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze di quel paese, Mulyani Indrawati, nel corso di una conferenza stampa online. Il ministro ha aggiunto che l’economia nazionale dovrebbe esibire un parziale miglioramento il mese successivo, e tornare in territorio positivo alla fine del 2020. Il dato complessivo relativo alla crescita economica per l’anno in corso, ha aggiunto Indrawati, dovrebbe essere compreso in una forbice tra meno 0,4 e più 2,3 per cento, ma è più probabile si attesti tra lo 0 3 l’un per cento. Il documento presentato dal ministro proietta inoltre una crescita del pil dell’8,1 per cento nel 2021. (Fim)