Imprese: Bonomi (Confindustria), la macchina burocratica non risponde a esigenze paese

- Sfortunatamente l'Italia non è in grado di utilizzare correttamente gli aiuti previsti dall'Unione europea a causa della sua "macchina burocratica che è incapace di rispondere efficacemente alle esigenze del paese". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Les Echos" il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Dobbiamo cambiare l'architettura dello Stato", afferma Bonomi. In merito agli Stati generali lanciati dal governo, il presidente di Confindustria si dice "dubbioso dei risultati che potranno generare"."Tuttavia, Confindustria è sempre positiva e forte di proposte. Abbiamo una grande opportunità di cambiare il paese a favore di questa crisi mettendo in atto le riforme di cui ha bisogno. Ma siamo paralizzati, nonostante l'immenso talento dei nostri imprenditori", afferma il presidente di Confindustria, ricordando che l'organizzazione presenterà durante gli Stati generali "Italia 2030", un suo piano di proposte. Secondo Bonomi, "l'Italia ha bisogno di investimenti, sia pubblici che privati", che siano di "qualità ed efficaci".(Frp)