Usa: il presidente Trump pronto a firmare una riforma della Polizia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà oggi, 16 giugno, un ordine esecutivo di riforma della Polizia, in risposta a settimane di violenze e proteste seguite alla morte dell’afroamericano George Floyd, mentre si trovava sotto la custodia della polizia a Minneapolis, il 25 maggio scorso. Con la sua iniziativa, Trump precede il Congresso federale, i cui due schieramenti – Repubblicani e Democratici – stanno lavorando a loro volta a proposte di riforma delle forze dell’ordine, accusate in queste settimane di razzismo sistemico ai danni degli afroamericani. Trump ha anticipato la firma dell’ordine esecutivo nel pomeriggio di ieri, dicendosi convinto che i contenuti del provvedimento siano sufficientemente vasti e dettagliati. “Faremo riferimento alle cose che abbiamo visto e udito nell’arco dell’ultimo mese, e presenteremo alcune soluzioni, alcune buone soluzioni”, ha anticipato Trump, evitando per il momento di fornire dettagli specifici. L’ordine del presidente dovrebbe concentrarsi sulle pratiche di reclutamento e formazione degli agenti di polizia, e dare maggiore enfasi ai “servizi di risposta ausiliaria” affidati a operatori sociali per le chiamate e le emergenze non violente, come quelle riguardanti patologie mentali, dipendenza da droghe e senzatetto. (Nys)