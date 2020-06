Usa: Delta Air Lines riprenderà i voli per Shanghai da Seattle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Delta Air Lines ha detto lunedì che riprenderà i voli passeggeri per Shanghai da Seattle, via Seoul, la prossima settimana dopo l'approvazione del governo cinese per i vettori statunitensi, con voli settimanali da Seattle e Detroit a partire da luglio. Lo riporta la stampa internazionale. In precedenza, un portavoce del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha confermato che i vettori statunitensi hanno ricevuto le approvazioni necessarie per quattro voli totali settimanali verso la Cina. (Nys)