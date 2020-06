Usa: Trump, l'aumento di casi di coronavirus è dovuto all'aumento dei test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minimizzato le preoccupazioni per un numero crescente di casi di coronavirus negli Stati di tutto il Paese, indicando che l'aumento era dovuto a ulteriori test. Lo riporta il sito "The Hill". "Se smettessimo di eseguire i test in questo momento, avremmo pochissimi casi", ha dichiarato Trump, durante un evento alla Casa Bianca. Nella mattina di ieri, 15 giugno, aveva twittato: "I nostri test sono molto più vasti e più avanzati di qualsiasi altro paese (abbiamo fatto un ottimo lavoro su questo!) e per questo ci sono più casi", spiegando che i test sono una "lama a doppio taglio", "Ci fanno sembrare messi male, ma è bello farli!!!" Il vicepresidente Mike Pence ha fatto commenti simili, suggerendo che la Casa Bianca si sta sforzando di riaprire gli Stati il ​​più rapidamente possibile. Il numero di casi di coronavirus è aumentato in 20 Stati nell'ultima settimana, secondo i dati analizzati dal "New York Times". Questi numeri possono essere fuorvianti, poiché alcuni stati stanno anche aumentando il numero di persone testate. Anche Pence ha detto che il picco era probabilmente dovuto a un "drammatico aumento dei test". (Nys)