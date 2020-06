Corea del Nord: Pyongyang pone Forze armate in stato di massima allerta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Corea del Sud hanno intensificato le attività di sorveglianza e monitoraggio della Corea del Nord, in risposta alle recenti minacce giunte dalla leadership di Pyongyang. Lo riferisce la stampa sudcoreana, precisando che al momento non è stata riscontrata da parte del Nord alcuna attività straordinaria. In una nota ufficiale inviata sabato, 13 giugno, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, avvertiva che le Forze armate nordcoreane sono state incaricate del “prossimo passo” nella risposta alla provocazioni del Sud, in risposta a una campagna di volantinaggio contro il regime da parte di una associazione privata nordcoreana. Seul teme azioni provocatorie lungo la Zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, o lungo il confine marittimo di fatto. “Monitoriamo attivamente i movimenti delle Forze armate nordcoreane, e manteniamo una ferma postura di preparazione. Al momento, non abbiamo registrato alcun tipo di incidente”, ha dichiarato il portavoce dello stato maggiore congiunto sudcoreano, Kim jun-rak. (segue) (Git)