Usa: il governo federale riprenderà le esecuzioni capitali da luglio

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fissato le date per la ripresa delle esecuzioni dei detenuti in custodia nei bracci della morte dei penitenziari federali Usa. Lo riferisce la stampa statunitense. La decisione segue una battaglia legale di mesi in merito ai piani dell’amministrazione per la ripresa delle esecuzioni federali, per la prima volta dal 2003. Il procuratore generale, William Barr, ha ordinato all’agenzia federale delle Prigioni di pianificare dalla metà di luglio le esecuzioni di quattro detenuti condannati a morte per l’omicidio di minorenni. Il governo Usa aveva annunciato la fine della moratoria informale delle esecuzioni lo scorso anno; organizzazioni per i diritti civili e progressiste, nonché i legali di diversi detenuti avevano reagito innescando una dura battaglia legale. Lo scorso anno, però, le corti Usa inferiori e la Corte Suprema hanno rifiutato di esprimersi in merito alla questione; lo scorso aprile una corte d’appello ha revocato l’ordinanza che aveva sospeso l’iniziativa. La decisione del dipartimento di Giustizia rilancerà il dibattito nazionale e internazionale sulla spinosa questione delle condanne a morte, rimasto dormiente nel corso degli ultimi anni. (Nys)