Giappone: scandalo elettorale, procura interroga l’ex ministro Kawai

- La procura di Hiroshima, in Giappone, si appresta a interrogare l’ex ministro della Giustizia Katsuyuki Kawai e la moglie, l’avvocatessa Anri Kawai, al centro dallo scorso anno di uno scandalo legato alla presunta compravendita di voti. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l’interrogatorio avverrà entro giovedì, 18 giugno. I procuratori di Hiroshima stanno accelerando le procedure per la formalizzazione dei capi d’accusa a carico dell’ex ministro, accusato di corruzione in relazioni alla campagna elettorale della moglie, Anri Kawai, per un seggio alla Camera alta della dieta giapponese, nell’estate 2019. Il 57enne Kawai è accusato in particolare di aver versato circa 10 milioni di yen (93mila dollari) a membri delle assemblee locali nella prefettura di Hiroshima, con l’intenzione di acquistare voti in favore della moglie. Lo scandalo che lo scorso anno ha investito Kawai, noto per la sua vicinanza al primo ministro Shinzo Abe, torna così al centro del dibattito pubblico, proprio mentre il consenso al primo ministro conservatore cala per lo scarso apprezzamento della gestione della crisi del coronavirus. (Git)