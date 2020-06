Giappone: ex attore Taro Yamamoto parteciperà a elezioni governatoriali di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex attore giapponese Taro Yamamoto, che lo scorso anno si è dato alla politica fondando il partito anti-establishment Reiwa Shinsengumi, ha annunciato nella serata di ieri, 15 giugno, la propria candidatura alle elezioni governatoriali di Tokyo, in programma il mese prossimo. Il 45enne Yamamoto ha fondato il proprio partito lo scorso anno, in polemica con la fusione dello scorso anno tra le principali formazioni dell’area socialdemocratica e progressista dell’arco costituzionale giapponese; al suo debutto, in occasione delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta della dieta giapponese, lo scorso luglio 2019, il partito ha ottenuto il 4 per cento delle preferenze, e due seggi parlamentari. Secondo i sondaggi, però, le elezioni governatoriali di Tokyo del mese prossimo dovrebbero culminare nella rielezione della governatrice uscente, Yuriko Koike. (Git)