Usa: Fifa dalla parte della federazione calcistica sui gesti antirazzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fifa, l'organo di governo internazionale del calcio, ha rilasciato una dichiarazione oggi chiedendo "tolleranza" e "rispetto reciproco" dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato l'annullamento di un regolamento che obbligava i giocatori a stare in piedi durante l'inno nazionale. Il gesto dell'inginocchiarsi durante l'inno è diventato un simbolo mondiale della protesta contro il razzismo. Lo riporta l'emittente "Cnn". La federazione si è espressa sulla decisione presa la scorsa settimana dalla United States Soccer Federation, dopo che la dirigenza ha riconosciuto un cambiamento nell'opinione pubblica dopo la morte dell'afroamericano George Floyd. "La Fifa sostiene fortemente tolleranza, rispetto reciproco e buon senso quando si discutono questioni così importanti", afferma la nota. "La Fifa ha un approccio di tolleranza zero nei confronti d'ogni forma di discriminazione nel calcio", continua. "Dobbiamo tutti dire di no al razzismo e no alla violenza". Sabato, Trump ha twittato che non avrebbe più guardato il football o il calcio statunitense se fosse stato consentito ai giocatori di inginocchiarsi. (Nys)