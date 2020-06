© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude in terreno positivo Wall Street dopo un'apertura in forte ribasso. A conclusione della giornata di scambi, il Dow Jones ha guadagnato lo 0,62 per cento a 25.763,16 punti. In rialzo sul finale anche l'indice S&P 500, +0,83 per cento a 3.066,59 punti, per il Nasdaq Composite, +1,43 per cento a 9.726,02 punti, e per il Russell 2000, +2,30 per cento a 1.419,61 punti. (Nys)