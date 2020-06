Usa: sondaggio Gallup, l'orgoglio nazionale ai minimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 63 per cento degli adulti statunitensi sostiene di essere "estremamente" o "molto" orgoglioso di essere cittadino del proprio paese: un calo di sette punti rispetto al 2019 e la percentuale più bassa da quando Gallup ha iniziato a registrare la domanda nel 2001. Ne parla il sito "Axios". La rilevazione arriva in un momento in cui il paese affronta diverse crisi simultanee, come la pandemia di coronavirus e le proteste contro il razzismo e la brutalità della polizia dopo la morte dell'afroamericano George Floyd. Il 49 per cento dei rispondenti caucasici ha detto di essere "estremamente" orgoglioso di essere statunitense, contro appena il 24 per cento tra i non caucasici. I repubblicani, che storicamente hanno un più alto tasso di orgoglio nazionale rispetto ai democratici e agli indipendenti, hanno visto una diminuzione di nove punti (dal 76 per cento al 67 per cento) di essere "estremamente" orgogliosi nell'ultimo anno. Solo il 24 per cento dei democratici ha dichiarato di essere "estremamente" orgoglioso - un aumento del due per cento rispetto allo scorso anno. Il quadro generale: la lettura di Gallup di coloro che sono "estremamente" orgogliosi di essere statunitensi è costantemente diminuita negli ultimi quattro anni dopo essere rimasta relativamente stabile per quasi un decennio. Il picco è arrivato tra il 2003 e il 2005 — al 69 per cento. (Nys)