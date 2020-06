Francia-Grecia: Quai d'Orsay, incontro a Parigi tra Le Drian e Dendias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves le Drain, ha ricevuto a Parigi il suo omologo greco, Nikos Dendias. Lo rende noto il Quai d'Orsay in un nota. "I due ministri hanno evocato i grandi dossier di attualità europea, dove la Francia e la Grecia portano la stessa ambizione per una Europa forte, sovrana e solidale", si legge nel comunicato. Le Drian e Dendias "hanno sottolineatola necessità di un'adozione rapida del piano di rilancio ambizioso proposto dalla Commissione e hanno fatto il punto sul necessario coordinamento europeo nella riapertura delle frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen e del rilancio del turismo", continua il messaggio della diplomazia francese. Sul tema dell'immigrazione "i due ministri hanno sottolineato la necessità che il patto sulle migrazioni e l'asilo che proporrà prossimamente la Commissione sia ambizioso, fondato sulla responsabilità e la solidarietà e tenga in conto sia la situazione dei paesi di prima entrata e dei paesi colpiti dai movimenti secondari importanti", spiega il Quai d'Orsay. (segue) (Frp)