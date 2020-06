Francia-Grecia: Quai d'Orsay, incontro a Parigi tra Le Drian e Dendias (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Drian "ha ricordato, soprattutto in seguito ai recenti annunci turchi riguardanti le perforazioni al largo di diverse isole greche, la posizione costante della France e dell'Unione europea, trattandosi del rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto del mare", afferma il ministero degli Esteri di Parigi. Le Drian ha poi confermato l'appello "della Francia a regolare ogni contenzioso attraverso il dialogo e la negoziazione" nel rispetto nel diritto internazionale. Sulla Libia, i due ministri si sono trovati d'accordo sulla necessità di un cessate il fuoco e sul rispetto dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. Le Drian ha "fermamente condannato il sostegno militare crescente che la Turchia continua ad apportare nel conflitto in violazione diretta dell'embargo delle Nazioni Unite". (Frp)