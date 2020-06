Cile: coronavirus, presidente Pinera proroga di 90 giorni lo stato di eccezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha prorogato oggi di altri 90 giorni lo stato di eccezione costituzionale nel paese come misura straordinaria per contrastare la diffusione della pandemia del nuovo coronavirus nel paese. Il decreto del governo proroga tra le altre cose la gestione dell'ordine pubblico alle Forze armate e mantiene in vigore anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino in tutto il paese. Lo stato di eccezione permette al governo adottare anche misure straordinarie di carattere amministrativo così come assegna la facoltà di restringere le libertà di movimento, riunione e il diritto alla proprietà. Il breve comunicato con il quale la presidenza ha reso nota la decisione precisa anche che il presidente ha rimpiazzato i comandanti in capo della Difesa nazionale nelle regioni del Maule e del Nuble. La misura, si legge nel documento, ha come obiettivo quello di "proteggere la popolazione di fronte alla pandemia globale del Covid-19". (segue) (Abu)