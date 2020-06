Coronavirus: Usa, secondo i Cdc i pazienti con patologie preesistenti 12 volte più a rischio di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone con patologie preesistenti hanno sei volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale per il Covid-19 e dodici volte più probabilità di morire della malattia rispetto ai contagiati di coronavirus senza altre patologie. Lo riporta uno studio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) e ne parla il sito "The Hill". Le patologie più comuni per i pazienti di Covid-19 sono le malattie cardiovascolari, le malattie polmonari e il diabete. In un'analisi di oltre 1,3 milioni di casi di Covid-19, l'agenzia ha scoperto che il 15 per cento dei pazienti è stato ricoverato in ospedale e il cinque per cento è morto, sebbene il tasso di mortalità reale sia probabilmente inferiore perché le persone con sintomi lievi o assenti hanno meno probabilità di ricevere un test. Il rapporto ha mostrato anche disparità razziali ed etniche. Tra i 600 mila casi con informazioni su razza ed etnia, il 33 per cento era ispanico, il 22 per cento era afroamericano e l'1,3 per cento erano indiani d'America o nativi dell'Alaska, nonostante rappresentino rispettivamente il 18 per cento, il 13 per cento e lo 0,7 per cento della popolazione degli Stati Uniti. (Nys)