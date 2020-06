Usa: fonti stampa, Pompeo incontrerà una delegazione cinese alla Hawaii questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha in programma di incontrare una delegazione cinese in una base militare statunitense alle Hawaii questa settimana, per discutere dei legami bilaterali tra i due paesi, nonostante le tensioni in corso. Ne parla la stampa internazionale. Oltre all'intensificarsi della rivalità strategica, le due principali economie mondiali sono state in disaccordo negli ultimi mesi per la gestione della pandemia di coronavirus e la decisione della Cina di imporre una nuova legislazione sulla sicurezza a Hong Kong. Si prevede che l'incontro avrà luogo presso una base aerea delle Hawaii, ha affermato una fonte diplomatica. Un'altra fonte ha riferito che Pompeo potrebbe lasciare Washington oggi per l'incontro di domani. Secondo la stampa, sul piatto della discussione ci saranno soprattutto il coronavirus e altre questioni legate a Hong Kong.(Nys)