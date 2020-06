Usa: Trump trova molto inquietante la morte di Rayshard Brooks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver trovato molto inquietante il filmato della morte dell'afroamericano Rayshard Brooks da parte di un ufficiale di polizia ad Atlanta, mentre una nuova ondata di proteste ha scosso il paese. "Mi è sembrata una situazione terribile", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump ha detto tuttavia che non paragonerebbe la morte di Brooks alla morte di George Floyd e che aveva studiato "da vicino" gli eventi del fine settimana ad Atlanta. Trump ha aggiunto che avrebbe "qualcosa in più da dire domani". Trump dovrebbe firmare domani un ordine esecutivo riguardante le forze di polizia. Ieri l’ufficio di medicina legale della contea di Fulton, ad Atlanta, ha confermato che Brooks è morto a causa dei colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla schiena. L’uomo è stato freddato dopo essere riuscito a sottrarre agli agenti uno dei taser in uso alla polizia. (Nys)