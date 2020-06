Usa: Trump conferma riduzione contingente in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato intende ridurre le truppe del paese di stanza in Germania da 34.500 a 25.000 effettivi. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha motivato la decisione con il fatto che il governo tedesco è “in ritardo nei pagamenti alla Nato”, poiché non spende per la difesa tanto da raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del Pil. Secondo quanto stabilito dalla Nato nel 2014, gli Stati parte dell'Alleanza atlantica devono conseguire tale quota entro il 2024. La Germania “deve alla Nato miliardi di euro e lo sa: perché dovremmo fare quel che facciamo se non paga?”, si è chiesto Trump con riferimento al contributo degli Stati Uniti alla sicurezza del paese. Le dichiarazioni del presidente degli Usa sono la prima conferma pubblica dei piani sul ritiro parziale delle forze statunitensi dal territorio tedesco, su cui erano circolate indiscrezioni negli ultimi giorni. Il governo tedesco aveva reso noto in un primo momento di non essere stato informato, per poi confermare di aver ricevuto da Washington le relative informazioni, ma senza piani concreti. Da tempo, gli Stati Uniti chiedono con insistenza alla Germania di adempiere al'obiettivo Nato per l'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024. Il governo tedesco considera tale previsione non come un obbligo di risultato, ma come un dovere di avvicinamento alla quota e si è impegnato ad accrescere le spese militari all'1,5 per cento del Pil entro il 2024. (Nys)