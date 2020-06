Trasporto aereo: Commissione Ue, ricevuta da Germania richiesta aiuti di Stato per Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha notificato alle autorità garanti della concorrenza dell'Ue il piano di aiuti di Stato per 9 miliardi di euro volto a salvare dal fallimento il gruppo Lufthansa, gravemente colpito dalla crisi del coronavirus. È quanto reso noto da una portavoce della Commissione europea. Come riferisce il settimanale “Stern”, l'iniziativa del governo federale per salvare Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, prevede anche una partecipazione statale del 25,1 per cento. Le autorità garanti della concorrenza dell'Ue tratteranno il caso “come una priorità”, come tutte le domande di aiuti di Stato presentate dagli Stati membri contro la crisi del coronavirus. La Commissione europea ha notevolmente agevolato le norme sugli aiuti di Stato a metà marzo a causa della crisi e da allora ha approvato tutte le relative domande. All'inizio di maggio, tuttavia, l'esecutivo europeo ha inasprito le condizioni per l'ingresso diretto dello Stato nelle imprese. (Geb)