Carceri: Cgil Fp Abruzzo-Molise, serve seria riflessione

- Dopo i fatti accaduti presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere non c'è più tempo di aspettare: il sistema carcerario merita scrupolosa attenzione e va salvaguardato. È intollerabile rimanere spettatori di vicissitudini che interessano le nostre lavoratrici ed i nostri lavoratori che, ogni giorno, offrono il loro servizio a garanzia della legalità. E' quanto affermano i sindacalisti della Fp Cgil Abruzzo Molise Puglielli, Amantini e Merola "La situazione generale del panorama penitenziario, spiegano i sindacalisti, necessita di analisi e riflessioni, a tutela di tutta la collettività. Anche nel nostro distretto, come d'altronde nel resto del Paese, la Fp Cgil ha denunciato le carenze organiche di poliziotti penitenziari (Teramo, Sulmona, Pescara, Avezzano, Isernia), viste i continui e difficili affanni organizzativi che, da tempo, vanno a compromettere la serenità degli addetti ai lavori. Esprimiamo la nostra solidarietà, in segno di vicinanza, e auspichiamo un vero e proprio "cambio di rotta".. (Gru)