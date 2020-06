Ue-Cina: ministro Esteri tedesco, per l'Europa Pechino concorrente ma anche partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha sempre descritto la Cina come “un concorrente di sistema, ma anche come partner”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a margine della videoconferenza che ha tenuto oggi il Consiglio Affari esteri dell'Ue con la partecipazione del segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo. Per il settimanale “Stern”, il significato delle dichiarazioni di Maas è che il governo tedesco non intende adottare le critiche degli Stati Uniti contro la Cina, con Washington che chiede ai propri alleati europei un confronto aperto con Pechino. Secondo Maas, l'Ue vuole dialogare con la Cina, “sui rapporti commerciali ed economici, ma anche su valori, libertà e diritti umani”. In precedenza, Pompeo aveva invocato una politica di maggiore intransigenza nei conronti della Cina. “Dobbiamo tutti essere consapevoli della minaccia del Partito comunista cinese al nostro stile di vita”, aveva dichiarato il segretario di Stato degli Usa. Pompeo aveva, infine, evidenziato che la Cina rappresenta una sfida “per tutti gli uomini liberi”. (Geb)