Cile: coronavirus, presidente Pinera proroga di 90 giorni lo stato di eccezione (2)

- Con 179.436 casi confermati ad oggi, il Cile ha già superato anche la Francia per numero di contagi, mentre i dubbi sul numero reale delle morti, ufficialmente 3.362, sono costati il posto sabato scorso all'ex ministro della Salute, Jaime Manalich. Proprio l'uscita di Manalich, al centro delle critiche per l'intera gestione dell'emergenza, ha sbloccato ieri un accordo politico con l'opposizione per la creazione di un ulteriore fondo straordinario di 12 miliardi di dollari destinato a fronteggiare la crisi economica e sociale derivata dalla pandemia. "Questo accordo a favore della gente rivendica il valore della buona politica che in base al dialogo e la collaborazione ottiene risultati positivi" ha detto Pinera. "Si tratta di un accordo per proteggere le entrate delle famiglie e recuperare i posti di lavoro", ha spiegato. (segue) (Abu)