Usa: l'amministrazione Trump ha intentato una causa per bloccare il libro di John Bolton

- La Casa Bianca ha in programma di presentare una causa per bloccare la prossima settimana l'uscita di un libro scritto dall'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, secondo quanto riportato dall'emittente "Abc" oggi. Fonti che hanno familiarità con la questione hanno riferito che la causa intentata per ottenere un'ingiunzione dalla pubblicazione del libro di memorie nella sua forma attuale dovrebbe essere presentata al tribunale federale nei prossimi giorni. Il libro, pubblicato da Simon & Schuster, è previsto in uscita il 23 giugno. L'ex consigliere di Trump ha lasciato l'amministrazione a settembre e inizialmente ha pianificato di pubblicare il suo resoconto, "The Room Where It Happened", all'inizio di quest'anno. Ma il libro ha subito diverse revisioni da parte dell'intelligence statunitense che ne hanno ritardato la pubblicazione. La scorsa settimana, la Casa Bianca ha detto a Bolton che la sua bozza del manoscritto conteneva materiale riservato, e che avrebbe consegnato a Bolton una copia redatta del suo libro entro il 19 giugno. Il vice consigliere della Casa Bianca, John Eisenberg, ha ammonito che la pubblicazione del libro potrebbe rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo diverse fonti il libro di Bolton descriverà in dettaglio "la cattiva condotta di Trump con altri paesi" oltre l'Ucraina, secondo quanto riferito dal sito "Axios" la scorsa settimana. Le precedenti interazioni di Trump con l'Ucraina hanno portato al suo impeachment l'anno scorso.(Nys)