Liguria: Mit, per mitigare disagi riprogrammare cantieri e aggiungere treni (2)

- In secondo luogo il Mit ha chiesto a Ferrovie dello Stato un potenziamento – sempre per la stagione estiva – dei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza tra la Liguria e le regioni limitrofe e anche con il Lazio, per aumentare le possibilità di trasporto dei passeggeri alternative all'auto. Infine Aspi ed Anas si confronteranno sulla possibilità di un'azione sinergica per decongestionare il traffico attraverso una gestione ottimale dei flussi veicolari e l'eventuale la sospensione di alcuni cantieri di competenza di Anas. Il sottosegretario Roberto Traversi ha concluso la riunione assicurando il pieno impegno del Mit per arrivare una veloce definizione del piano degli interventi. Il tavolo di confronto resterà convocato in maniera permanente per proseguire il monitoraggio della situazione. (com)