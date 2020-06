Venezuela: Di Maio, veridicità documento su fondi al M5s è stata già smentita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La veridicità del documento che attesterebbe il presunto finanziamento di 3,5 milioni di euro dal governo del Venezuela al Movimento 5 Stelle “è stata già smentita dall’ambasciata venezuelana” e in ogni caso “accusare una persona che non c’è più e che non si può difendere non è uno scoop, dal momento che non c’è la possibilità che il diretto interessato si possa difendere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “L’aria che tira” su La7. “Se nel 2010 avessimo voluto 3 milioni di euro avremmo accettato i rimborsi elettorali delle elezioni regionali di maggio”, ha detto Di Maio, ribadendo che l’Italia è un paese che “vuole stare in maniera orgogliosa nella Nato e nell’Ue” e che guarda agli altri paesi in un’ottica di cooperazione e di scambi politici, ma non di nuove alleanze. “È questa la collocazione geopolitica dell’Italia, come ho ribadito al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, non più di tre ore fa. Noi siamo nella Nato e lavorerò sempre per rafforzare questa alleanza, così come quella con l’Ue”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)