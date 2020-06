Germania: coronavirus, a Berlino un condominio in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intero condominio nel quartiere di Neukoelln a Berlino, tra la Harzer Strasse e la Treptower Strasse, è in quarantena poiché numerosi residenti sono risultati positivi agli esami diagnostici per il coronavirus. Si tratta del primo caso di edificio isolato a Berlino a causa del contagio da Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Berliner Zeitung”, gli abitanti, il cui numero non è noto ma potrebbe superare il centinaio, non potranno lasciare lo stabile per 14 giorni. Al momento, gli infetti sarebbero 54. Dopo il quartiere di Mitte, nel centro della città, Neukoelln è l'area di Berlino a più elevata concentrazione di casi di Sars-Cov2. (Geb)