Paraguay: coronavirus, al via oggi la fase tre della "quarantena intelligente"

- Assunzione, 15 giu - L'evoluzione positiva del numero dei contagi da nuovo coronavirus ha permesso questo lunedì al Paraguay di entrare nella fase tre della cosiddetta "quarantena" intelligente con la riapertura delle attività gastronomiche. Avviata lo scorso mese di maggio, la quarantena intelligente prevede un'apertura graduale delle attività che viene monitorata e valutata ogni 21 giorni con la possibilità di tornare indietro se necessario. In questa fase, secondo quanto stabilisce il decreto pubblicato oggi dal presidente Mario Abdo Benitez, è prevista la riapertura anche dei ristoranti e delle attività gastronomiche rispettando il protocollo indicato dalle autorità sanitarie e in un orario ristretto che impone la chiusura entro le 23. Gli spostamenti sono consentiti invece entro una fascia oraria compresa tra le 5 am e le 23. Rimane vigente l'obbligo dell'uso delle mascherine in tutti gli spazi pubblici e nei luoghi chiusi, così come rimane vigente anche la sospensione delle attività negli istituti scolastici di tutti i livelli e nelle università. Nelle ultime 24 ore il Paraguay ha registrato un nuovo decesso per coronavirus per la prima volta dopo un mese circa senza vittime portando il conteggio totale a 12 morti. Sono invece stati sette i nuovi contagi rispetto al bollettino precedente, per un totale di 1296 casi dall'inizio della pandemia.(Bua)