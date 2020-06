Coronavirus: Usa, 116.081 morti su 2.110.182 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 116.081 morti su 2.110.182 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A globale si registrano invece oltre 7,9 milioni di casi con oltre 434 mila morti. Anthony Fauci, l'esperto di malattie infettive della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha spiegato che sarà vietato viaggiare negli Stati Uniti ancora a lungo. In un'intervista al "Daily Telegraph"a Alle domande sulla circolazione dei cittadini britannici, l'immunologo ha confermato che il divieto sarà in vigore per mesi, probabilmente fino alla commercializzazione di un vaccino. "Speriamo di raggiungere un certo grado di normalità tra un anno, ma non credo che le cose miglioreranno in autunno", ha dichiarato Fauci.(Nys)