Ue: Gentiloni, il tema del razzismo è in mezzo a noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del razzismo è in mezzo a noi e le persone in Europa manifestano per il razzismo di casa nostra, non solo in solidarietà con quanto avviene in altre parti del mondo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda, al festival online Pensavo Peccioli, sul movimento Black Lives Matter e alla vicenda riguardo alla statua del giornalista Indro Montanelli. "Sono assolutamente d'accordo con il sindaco di Milano. Penso che siano forme assolutamente incomprensibili e pericolose", ha detto. "Avendo detto questo però, voglio dire anche che c'è un'ondata di manifestazioni sul tema del razzismo in Europa", ha aggiunto. "Perché c'è questa ondata? Credo che la risposta sia banale e ovvia perché il tema razzismo è in mezzo a noi. E' completamente cambiato il paesaggio demografico dei nostri paesi europei", ha continuato "e nei confronti di questa nuova situazione ci sono atteggiamenti razzisti. Quindi la gente in Europa manifesta per il razzismo di casa nostra", ha concluso. (Beb)