Amministrative: Gentiloni, per Roma serve una candidatura forte come fu Rutelli

- Per il ruolo di sindaco di Roma bisogna puntare a una candidatura "molto, molto forte", qualcuno che abbia le capacità che aveva a suo tempo il giovane Francesco Rutelli. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al festival online Pensavo Peccioli. "Bisogna puntare su una candidatura molto, molto forte. Ho visto le immagini di Alberto Sordi, di cui oggi si festeggia il centenario della nascita, nell'occasione in cui per un giorno fece il sindaco di Roma e dietro di lui c'era il giovane Rutelli. Bisogna trovare uno che abbia le capacità che aveva all'epoca il giovane Rutelli", ha detto Gentiloni. (Beb)