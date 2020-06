Russia-Italia: assemblea Gim-Unimpresa, focus su prospettive sviluppi imprenditoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta in videoconferenza l’assemblea dell’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim-Unimpresa, nel corso della quale si è parlato del sostegno associativo alle imprese nel contesto della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. L’incontro si è svolto grazie al sostegno tecnico di Enel, che ha messo a disposizione la piattaforma digitale che ha consentito ai rappresentanti di circa 50 aziende di prendere parte all'evento, Sono intervenuti i presidenti di Gim, Camera di commercio italo-russa e Comitato imprenditoriale del Circeif, rispettivamente, Vittorio Torrembini, Vincenzo Trani e Giorgio Callegari. Al centro dell'incontro le esigenze di imprenditori e manager di una rapida ripresa delle attività a pieno regime in Russia e la costruzione di una solida struttura rappresentativa delle imprese. A chiudere i lavori il professore e direttore per lo sviluppo tecnologico dell’Università di Skoltech, Alessandro Golkar, che ha presentato le attività degli istituti di ricerca italiani e russi nel settore high tech. (Rum)