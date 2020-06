Usa: la Fda revoca l'autorizzazione all'uso di emergenza dell'idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha revocato l'autorizzazione all'uso d'emergenza dell'idrossiclorochina e della clorochina, farmaci anti-malaria sperimentati come trattamento per il Covid-19. Ne parla il sito "Politico", che riporta una lettera di Denise Hinton della Fda. L'idrossiclorochina è stata più volte sostenuta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come strumento di prevenzione contro il coronavirus. Secondo la Fda, sulla base di nuovi dati, le somministrazioni orali di idrossiclorochina e clorochina non sono considerate efficaci nel trattamento di Covid-19. L'agenzia Usa, dopo aver consultato alcuni studi, ritiene che i regimi posologici suggeriti "difficilmente produrranno un effetto antivirale", come si legge nella missiva. Tuttavia, siccome l'idrossiclorochina è approvata per altri usi - trattamento del lupus e dell'artrite - i medici potrebbero ancora impiegarla "off-label" per trattare i pazienti con coronavirus e potranno continuare gli studi clinici che ne analizzano l'efficacia contro il Covid-19. La Fda ha osservato che la versione della clorochina autorizzata per l'uso di emergenza non è stata approvata negli Stati Uniti, quindi ogni uso di quel farmaco, donato da Bayer, ora finirà. (Nys)