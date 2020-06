Usa: Trump, i media vogliono farmi sentire in colpa per i miei comizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un tweet, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lamentato delle discrepanze nella copertura mediatica della sua prossima manifestazione a Tulsa, in Oklahoma, rispetto a quella delle proteste di massa in tutto il paese contro la violenza poliziesca. Lo riporta il sito "Politico". "I media falsi dell'estrema sinistra, che non hanno avuto problemi di Covid con i rivoltosi e i saccheggiatori che hanno distrutto le città gestite dai democratici, stanno cercando di farci vergognare per nostri grandi comizi". Gli sforzi per farlo sentire in colpa per la sua campagna elettorale, ha aggiunto, "non funzioneranno". Alcuni esperti di sanità pubblica sono stati accusati di ipocrisia per l'appoggio alle proteste contro il razzismo dopo aver criticato le più piccole proteste delle restrizioni statali sul coronavirus. Stamattina il responsabile della campagna di Trump, Brad Parscale, ha annunciato che a ogni partecipante ai comizi avrebbero misurato la temperatura, dato un disinfettante per le mani e una maschera prima di consentire l'accesso all'evento. (Nys)