Usa: la campagna di Joe Biden registra nuovo record di fondi, 81 milioni di dollari

La campagna presidenziale di Joe Biden, il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, ha incassato 80,8 milioni di dollari il mese scorso. È la cifra mensile più alta dall'inizio dell'anno. Lo riporta il sito "The Hill". La metà di coloro che hanno contribuito a maggio sono nuovi donatori. La donazione media online alla campagna il mese scorso è stata di 30 dollari. I sondaggi, riporta "Politico", mostrano Biden con un vantaggio crescente sul presidente degli Stati Uniti Trump, sia a livello nazionale che nei principali Stati in bilico. Un sondaggio nazionale dell'emittente "Cnn" pubblicato la scorsa settimana ha mostrato l'ex vicepresidente in testa di 14 punti. Ad aprile, Trump e il Partito repubblicano hanno raccolto 61,7 milioni di dollari, ma devono ancora comunicare i dati relativi a maggio.