Italia-Egitto: Di Maio, vendita fregate militari al Cairo non pregiudica ricerca verità per Regeni

- La vendita delle due fregate militari della Marina italiana all'Egitto non pregiudicherà in alcun modo la ricerca verità per Giulio Regeni. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “L’aria che tira” su La7. “Ho visto la reazione dei genitori di Regeni: io avrei reagito allo stesso modo, ma posso garantire che questi atti non pregiudicano la ricerca della verità per Giulio Regeni. In ogni occasione di scambio con la controparte egiziana il primo argomento affrontato è questo”, ha detto Di Maio, che sull’ipotesi di richiamare nuovamente l’ambasciatore d’Italia al Cairo ha dichiarato: “Per riuscire ad ottenere verità su Regeni, o anche la scarcerazione dello studente egiziano di Bologna Patrick Zaki, dobbiamo necessariamente avere un interlocutore in territorio egiziano affinché sia possibile fare pressioni” sul governo egiziano.(Res)