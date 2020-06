M5S: Di Maio, tema del congresso non è una priorità per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come in questo momento serve essere uniti e non divisi, per questo non credo che il tema del congresso del Movimento 5 Stelle sia una priorità per l’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “L’aria che tira” su La7. “Conosco sia (Beppe) Grillo che (Alessandro) Di Battista dal momento in cui è iniziata l’avventura del Movimento e posso assicurare che sono dalla stessa parte del Movimento e del paese. Mai come in questo momento serve essere uniti e non divisi e io se potrò cercherò di far confluire queste energie positive nella stessa direzione. Non credo che in questo momento il congresso sia la priorità per l’Italia. I cittadini sanno che c’è una crisi economica che non ricordiamo dal dopoguerra ad oggi, per questo mi voglio dedicare al paese e cerco di servirlo nel migliore dei modi da ministro degli Esteri”, ha detto Di Maio, aggiungendo di non volersi schierare da una parte o dall’altra per quanto riguarda la polemica fra Grillo e Di Battista. “Se siamo uniti, come sono sicuro riusciremo ad essere, questo paese cambierà”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.(Res)