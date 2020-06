Stati generali: Di Maio, saranno giudicati dai provvedimenti che partoriranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati generali dovranno essere giudicati dai provvedimenti che partoriranno: saranno stati utili se le leggi di questo paese conterranno quello di cui stiamo discutendo in questi giorni. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “L’aria che tira” su La7. “Dobbiamo fare presto”, ha poi aggiunto il titolare della Farnesina, ribadendo il suo netto “no” all’ipotesi di introdurre una patrimoniale. “Finché ci sarà questo governo, e in particolare il Movimento 5 Stelle, non ci sarà nessuna patrimoniale. Quando si parla di patrimoniale è perché non si vede un orizzonte economico positivo. Nell’ultimo mese la trattativa europea che stiamo portando avanti fa ben sperare, usiamo quei fondi anche per fare la riforma fiscale. L’abbassamento delle tasse non ha colore, l’importante è imparare la lezione della vecchia crisi del 2008-2009 e spendere i soldi nella giusta maniera”, ha detto Di Maio.(Res)