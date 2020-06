Decreto Elezioni: Gelmini, urne fuori da scuole proposta Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in una nota afferma: “qualcuno dica a Conte che non è il Pd che 'ha suggerito di trovare altri locali da adibire a seggi elettorali', ma che questa è una proposta di Forza Italia - presentata giovedì scorso alla Camera sotto forma di ordine del giorno al decreto elezioni - che il suo governo e la sua maggioranza hanno respinto, con un voto contrario, in Parlamento. Dopo Zingaretti anche il premier ha rivisto la sua posizione? Perfetto, noi siamo costruttivi e badiamo al sodo. Se anche per il presidente del Consiglio evitare le urne nelle scuole 'è una buona idea', che allora si ponga subito rimedio all'assurdità di iniziare l'anno scolastico a metà settembre e chiudere gli istituti pochi giorni dopo la loro riapertura".(Com)