Stati generali: Decaro, governo si metta al passo dei sindaci

- La storia ci insegna che "dopo ogni periodo buio sono stati i Comuni e le città, il motore della rinascita. Abbiamo bisogno di un nuovo rinascimento che guardi al futuro senza lasciare nessuno indietro. I settori di sviluppo indicati dalla commissione europea, sostenibilità, trasformazione digitale e contrasto alla povertà sono l'ambito di azione del governo degli enti locali". Lo ha detto Antonio Decaro intervenendo a nome dei sindaci italiani agli Stati generali dell'economia in corso a Roma. "Affrontiamo giornalmente questi aspetti della vita dei cittadini. Fronteggiamo le criticità che investono le loro vite. E in questo periodo di particolare difficoltà abbiamo dato prova di saper tenere il passo dell'emergenza. Chiediamo oggi quindi al governo, di avere lo stesso passo dei sindaci - ha sottolineato -. Siamo venuti qui non per rivendicare un ruolo o per rappresentare gli interessi di una città piuttosto che di un'altra, ma perché siamo consapevoli che solo chi conosce e interpreta le esigenze, i bisogni e le speranze quotidiane di 60 milioni di persone può contribuire alla rinascita di un intero Paese. I Comuni sono i principali e più importanti investitori pubblici: nel 2019 il 24,4 per cento delle opere, cioè un quarto del totale, è stato realizzato da Comuni e Città metropolitane. E per questo sono il naturale volano per la crescita economica. (segue) (Com)