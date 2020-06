Stati generali: Decaro, governo si metta al passo dei sindaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni chiedono di poter contare su una serie di interventi immediati: finanziamento diretto; immediata riduzione dei passaggi burocratici e formali per l'individuazione dei fondi; poteri commissariali per i sindaci, almeno per le opere più importanti, sopra i due milioni di euro; semplificazione del contenzioso con risarcimento per chi ricorra e dimostri di aver subito un danno, ma niente stop ai lavori; procedimenti autorizzatori per gli investimenti più snelli. Per i piccoli Comuni, contemporaneamente, una "strategia Italia" che rafforzi e specializzi le singole vocazioni territoriali. Misure multiple destinate a valorizzare le bellezze architettoniche e la storia culturale, le bellezze naturali, il patrimonio enogastronomico e la qualità della vita. Puntare ai distretti del benessere, ai borghi culturali, ai Comuni del riposo per un Piano "Italia dei Comuni". Infine, serve attenzione alle periferie sociali delle grandi città. Le condizioni di marginalità e di esclusione sociale aumenteranno anche a causa dell'emergenza: immaginiamo una terapia d'urto immediata non limitata alle misure di sostegno al reddito".-- (Com)