Afghanistan: Qatar ospiterà primo incontro colloqui pace tra governo e talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo afghano e il gruppo estremista islamico dei talebani hanno concordato che Doha, in Qatar, sarà la sede del primo incontro nei loro colloqui di pace. Lo hanno annunciato le due parti in due diversi comunicati. I colloqui, noti come dialogo intra-afghano, saranno il primo incontro di alto livello tra le due parti dopo anni di combattimenti. Non è stata annunciata alcuna data per l'incontro, ma si prevede che le due parti risolveranno le differenze sulla liberazione da parte del governo afghano di 5.000 prigionieri talebani, che potrebbe avvenire già alla fine della prossima settimana. "Il primo incontro intra-afgano avverrà a Doha", ha dichiarato il portavoce talebano Suhail Shaheen, aggiungendo che il gruppo islamista era pronto a tenere colloqui intra-afgani entro una settimana dal rilascio di 5.000 prigionieri. Finora il governo afgano ha rilasciato 3.000 prigionieri talebani in virtù di un accordo firmato tra gli Stati Uniti e il gruppo ribelle il 29 febbraio scorso sempre a Doha. Tale accordo delineava una tabella di marcia per il ritiro delle forze straniere dall'Afghanistan e i colloqui di pace per porre fine alla guerra di 19 anni.(Res)