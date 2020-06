Scuola: Lombardi (M5s Lazio), no a seggi che interrompano insegnamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dibattito aperto in merito ai seggi elettorali, se predisporli nelle scuole o meno, interviene con una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5s alla Regione Lazio sostenendo che, "a tutela della didattica dei nostri ragazzi, già duramente provata dal lungo periodo di sospensione delle lezioni, con la ripresa dell'anno scolastico abbiamo il dovere di non interrompere, neanche per qualche giorno la continuità dell'insegnamento. Per questo -dice la Lombardi- invito il governo a trovare soluzioni alternative all'allestimento dei seggi elettorali nelle scuole, in vista dell'election day". Già in questo anno appena concluso "il percorso educativo -si legge nella nota- ha subito una drastica riduzione delle ore, mettendo a dura prova la tenuta scolastica dei nostri alunni, che hanno dovuto fare i conti con le difficoltà dello studio virtuale e il conseguente impatto negativo su quelli più fragili. Facciamo ora in modo che a settembre si dia stabilità ad un'intera generazione, che già così dovrà fare un grande sforzo per recuperare quella fetta di istruzione che, nonostante gli sforzi dei docenti, ha subito un inevitabile rallentamento". (Com)